رئیس قوه قضائیه در چهل و هشتمین سفر استانی خود از بدو تصدی ریاست دستگاه قضا، یکشنبه ۱۶ آذر در سفری غیررسمی به همراه هیئت عالی قضایی وارد استان زنجان شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجتالاسلام محسنی اژهای رئیس قوه قضائیه در جریان چهل و هشتمین سفر استانی خود از بدو تصدی ریاست دستگاه قضا، یکشنبه ۱۶ آذر در سفری غیررسمی به همراه هیئت عالی قضایی وارد استان زنجان شد.
رئیس دستگاه قضا و سایر مسئولان عالی قضایی در جریان سفر به استان زنجان، برنامههایی را در زمینه رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضائی مردم این استان ترتیب خواهند داد.
دیدار با دانشجویان، نشست با قضات و کارکنان واحدهای قضائی، برگزاری جلسه با مسئولان استانی و همچنین پیگیری اجرای مصوبات سفر پیشین هیئت عالی قضائی به زنجان و حضور در دانشگاه همزمان با روز دانشجو از جمله برنامههای رئیس دستگاه قضا در سفر به این استان است.
محسنی اژهای از بدو تصدی ریاست دستگاه قضا در دهم تیر سال ۱۴۰۰ تاکنون به صورت رسمی و در صدر هیئتعالی قضائی به استانهای ایلام، قزوین، خوزستان، گلستان، خراسانرضوی، سیستانوبلوچستان، قم، یزد، خراسان جنوبی، زنجان، مرکزی، اصفهان، البرز، کردستان، آذربایجان شرقی، کرمان، اردبیل، بوشهر، هرمزگان، کهگیلویه وبویراحمد و چهارمحالوبختیاری، سمنان، تهران، کرمانشاه، گیلان، لرستان، آذربایجان غربی، همدان و مازندران سفر کرده است.
ریاست دستگاه قضا در دوره جدید علاوه بر سفرهای رسمی استانی که به همراه هیئت عالی قضائی انجام میشود، سفرهایی غیررسمی و بدون تشریفات را هم در برنامه کاری خود گنجانده است؛ استانهای البرز، اصفهان، هرمزگان، بوشهر، کرمان، خراسان رضوی (۲ مرتبه)، خراسان شمالی (۲ مرتبه)، مازندران، فارس، گلستان (۲ مرتبه)، خوزستان، ایلام، قم و یزد نیز استانهایی هستند که رئیس قوه قضائیه طی مدت اخیر بدون انجام تشریفات و بصورت غیررسمی به منظور بررسی مسائل قضایی به آن مناطق سفر کرده است.
محسنی اژهای در سفر به استان زنجان، در جمع قضات و کارکنان قضایی این استان، با قدردانی از خدمات و زحمات همکاران قضایی، گفت: ما مسئولیت سنگینی در زمینه خدمت به مردم و نظام داریم و باید از جایگاه حقوقی خود نهایت استفاده را در جهت خدمتگزاری ببریم.
رئیس قوه قضائیه گفت: یکی از حضار چنین گفت که دل آرام میتواند عدالت را برقرار کند؛ بدین معنا که باید همه شرایط جهت گسترش عدالت برقرار باشد؛ من این گزاره را قبول دارم، اما تاکید دارم که وجود مشکلات و مسائل نباید سبب بازداشتن ما از تکاپو در مسیر توسعه عدالت و احیای حق مردم شود.
رئیس دستگاه قضا در ادامه بر حل مسائل معیشتی و مسئله مسکن کارکنان قضایی تاکید کرد.
محسنی اژه ای افزود: باید به آمار پروندههای قضایی توجه کرد؛ فیالمثل در مقطعی گفته شد که ۱۶ میلیون، میزان ورودی پروندههای قضایی است؛ باید توجه کرد که این آمار ناظر بر گردش پروندههاست نه تعداد، یک پرونده در چند مرجع قضایی مورد رسیدگی قرار میگیرد. از سویی دیگر در پروندههای کثیرالشاکی فیالمثل وقتی پروندهای ۱۵ هزار شاکی دارد، به تعداد شکات، پرونده تشکیل میشود، حال آنکه در اصل، یک پرونده با یک متهم وجود دارد.
وی گفت: منظور از استفاده حداکثری از ظرفیتهای مردمی در مصالحه و حل و فصل دعاوی، صرفاً به شورای حل اختلاف اصطلاحی منحصر نیست؛ بلکه این مفهوم، بسیار موسّعتر است و مقصود ما استفاده از همه مردم و صاحبان نفوذ و کلام در حل مسائل و دعاوی حقوقی است.
وی افزود: رویکرد دستگاههای نظارتی و حفاظتی نباید مبتنی بر مچگیری باشد، بلکه رویکرد آنها باید ناظر بر اصلاح باشد.
پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه، حجتالاسلام «فرجی» رئیس کل دادگستری استان زنجان در این دیدار به بیان دستاوردها، نیازمندیها و میزان اجرایی شدن سند تحول قضایی پرداخت.
وی همچنین از اجرایی شدن طرح «قاضی در مدرسه» در بیش از ۱۰۰ مدرسه استان زنجان خبر داد.
گفتنی است در این مراسم، نمایندگان قضات، کارکنان اداری، شوراهای حل اختلاف و سازمانهای تابعه قوه قضاییه در استان زنجان، به طرح مطالب و نقطهنظرات خود در حوزههای گوناگون پرداختند.