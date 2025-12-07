مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خوزستان گفت: بنا به گفته استاندار با وجود انتقال حساب برخی شرکت‌ها به خوزستان و انجام ۲۴ هزار میلیارد تومان گردش مالی، هنوز میزان حساب ناشی از تولید و فروش با ارزش بیش از ۷۵ هزار میلیارد تومان به خوزستان منتقل نشده است که باید این کار هم انجام شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حمید سیلاوی بیان کرد: با این حال، ما همچنان راضی نیستیم و به صراحت اعلام می‌کنیم که شرکت‌ها همان گونه که از امکانات خوزستان بهره می‌برند، موظف هستند حقوق مردم را نیز ادا کنند. اکنون تقریبا بیشتر شرکت‌ها حساب‌های خود را به استان خوزستان منتقل کرده‌اند، اما گردش مالی متناسب هنوز محقق نشده است. ما این موضوع را پیگیری خواهیم کرد و به نتیجه خواهیم رسید.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خوزستان در خصوص وضعیت پرداخت تسهیلات بانکی و جلسه هفته گذشته با بانک‌ها در این باره، بیان کرد: بانک‌ها اعلام می‌کنند که تنها زمانی می‌توانند تسهیلات اعطا کنند که سپرده‌های قرض‌الحسنه تقویت شود. این سپرده‌ها باید توسط مردم و فعالان اقتصادی با قرار دادن پس‌انداز‌ها و نقدینگی در حساب‌های قرض‌الحسنه ایجاد شود. لازم است همه دست به دست هم دهیم تا این سپرده‌ها تقویت شود و بانک‌ها بتوانند از این محل، تسهیلات پرداخت کنند.

وی ادامه داد: البته ۱۱٫۵ هزار میلیارد تومان در سفر سال گذشته رئیس جمهور به خوزستان تصویب شد، اما بانک‌ها برای پرداخت، شرایط بسیار سخت‌گیرانه‌ای را از واحد‌های تولیدی و سرمایه‌گذاران می‌خواهند که عملا غیرقابل اجراست. باید بخشنامه‌ها را انعطاف‌پذیرتر کنیم تا تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران موفق شوند.

سیلاوی گفت: از سوی دیگر، متاسفانه اندکی از سرمایه‌گذاران، تسهیلات دریافتی را در مسیر‌های غیرمرتبط منحرف کرده‌اند که این نیز قابل انتقاد است، اما تلاش ما بر این است که این روند اصلاح شود و همه اقشار جامعه از امکانات موجود بهره‌مند شوند.

وی اضافه کرد: در موضوع اشتغال، استان خوزستان از یک سو دارای ظرفیت‌های بالایی است و از سوی دیگر با توجه به شرایط تحریم، کاهش فروش نفت و دیگر مشکلات، وضعیت اشتغال نیازمند توجه ویژه است. باید خواسته‌ها متناسب با واقعیت‌های کشور باشند. البته بسیاری از خواسته‌ها مانند اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان، وظیفه ذاتی ما است و باید پیگیری شود.

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خوزستان در خصوص اشتغال قهرمانان معلول، گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده سه نفر از قهرمانان استخدام شده‌اند. موضوع تامین رایگان زمین این افراد نیز باید حل شود.