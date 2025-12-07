به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز مهاباد، برای اعتراض به جرایم رانندگی، ابتدا وارد سامانه سخا به آدرس sakha.epolice.ir شوید. سپس از منوی سمت راست، گزینه «استعلام‌ها» را انتخاب کرده و سپس «استعلام جرایم رانندگی» را بزنید.

شماره پلاک خودرو را وارد کرده و هزینه استعلام را بپردازید تا لیست تخلفات نمایش داده شود. تنها تخلفاتی که کمتر از ۶۰ روز از زمان وقوعشان گذشته باشند، قابل اعتراض هستند. تیک تخلفات موردنظر را فعال کرده و روی «درخواست اعتراض» کلیک کنید. در فرم اعتراض، دلیل اعتراض را بنویسید و در صورت نیاز، مدارک (مثل عکس خودرو یا فیش پارکینگ) را بارگذاری کنید. بعد از ارسال، یک کد رهگیری دریافت می‌کنید. این کد را نگه دارید تا بتوانید وضعیت اعتراض خود را در سامانه پیگیری کنید.

معمولاً طی ۳ تا ۱۰ روز کاری نتیجه اعتراض از طریق سامانه یا پیامک به شما اعلام خواهد شد.