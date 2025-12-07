به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری اشنویه گفت: پنج هکتار از اراضی ملی این شهرستان که به شکل غیرقانونی تصرف و تخریب شده بود، با دستور قضایی رفع تصرف شد.

بختیار سعدون افزود: این اراضی در روستا‌های گندویلا، بیمضرته، حسن‌آباد و ذمه تصرف و توسط متصرفان نهال‌کاری شده بود.

وی تصریح کرد: با هماهنگی صورت‌گرفته با دادستان اشنویه و حضور نیرو‌های یگان حفاظت منابع طبیعی همراه با پاسگاه‌های انتظامی، ضمن رفع تصرف این اراضی، ۵۵۰ اصله نهال غرس‌شده نیز قلع و قمع شد.

رئیس اداره منابع طبیعی وآبخیزداری اشنویه نقش مردم را در حفاظت از منابع طبیعی مهم دانست و اظهارداشت: حضور و مشارکت مردمی مهم‌ترین رکن حفاظت از اراضی ملی است و سامانه ۱۵۰۴ به صورت شبانه‌روزی برای دریافت گزارش‌های مردمی فعال است.

سعدون همچنین به جذب همیاران طبیعت در شهرستان اشاره کرد و اضافه کرد: جلوگیری از تخریب اراضی ملی و مرتعی، صیانت از منابع خدادادی، حفاظت از جنگل‌ها و فرهنگ‌سازی برای مشارکت مردم در حفظ و احیای عرصه‌های طبیعی از مهم‌ترین اهداف این طرح است.