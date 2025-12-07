پخش زنده
امروز: -
مهندسان یک شرکت فناور موفق شدند فناوری شارژ داغ آهن اسفنجی را در خط تولید ورق فولادی بومیسازی کنند اقدامی که مصرف انرژی را کاهش میدهد و کیفیت محصول را بهطور محسوسی بهبود میبخشد.
محمد محیاپور مدیر عامل این شرکت فناور در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، گفت: فناوری شارژ داغ، آهن اسفنجی را با دمای بالا و بدون افت حرارت به کوره منتقل میکند و همین موضوع موجب کاهش چشمگیر مصرف گاز، افزایش راندمان ذوب و پایداری تولید میشود.
وی با بیان اینکه این فناوری پیشتر وابسته به چند شرکت خارجی بود افزود: در مدل بومیسازیشده، مسیر انتقال کاملاً ایزولهسازی شده و زمان رسیدن مواد اولیه به کوره به حداقل رسیده است؛ این باعث میشود دمای آهن اسفنجی در محدوده مطلوب باقی بماند و کیفیت ورق تولیدی یکنواختتر شود.
محیاپور همچنین یکی از نتایج فنی این پروژه را افزایش نرخ تغییر شکل ورق در مرحله نورد بیان کرد و گفت: در خطوط جدید، نرخ نورد ما به ۲۲ مترمربع بر ثانیه رسیده که نشاندهنده بهبود سطحی فرآیند و افزایش سرعت پاسهای نورد است؛ نه سرعت خطی عبور ورق. این عدد کاملاً علمی و مطابق استانداردهای جهانی است.
مدیرعامل این شرکت فناور تأکید کرد: هاتشارژ باعث میشود مصرف انرژی تولید هر تن ورق کاهش یابد، گردوغبار و آلودگی در لحظه شارژ کم شود و پایداری خط تولید افزایش پیدا کند. این یک گام مهم در ارتقای فناوری تولید فولاد کشور است.