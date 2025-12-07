به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان گفت: حاج جاسم کعبی، پدر شهید گرانقدر عبدالحسین کعبی و پدر همسر آیت الله کعبی، نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری به علت کهولت سن دارفانی را وداع گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

سید رضا حسینی افزود: فرزند این پدر گرانقدر شهید عبدالحسین کعبی در عملیات خیبر در سال ۱۳۶۲ به درجه رفیع شهادت نائل آمد و پس از ۱۴ سال پیکر مطهرش کشف و به میهن اسلامی بازگشت.