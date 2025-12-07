در همایش روز حسابدار از استادان برجسته، دانشجویان و علاقه‌مندان به حوزه حسابداری در دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس قدردانی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ رئیس دانشگاه آزاد اسلامی هرمزگان در این همایش گفت: این دانشگاه با برنامه‌ریزی منسجم و سرمایه‌گذاری بر کیفیت آموزش و پژوهش، در مسیر تبدیل شدن به قطب علمی و تخصصی در حوزه مالی و حسابداری در جنوب کشور گام برمی‌دارد.

محمدحسین رنجبر افزود: توسعه آزمایشگاه‌های تخصصی، راه‌اندازی دوره‌های کاربردی متناسب با نیاز بازار کار، و تقویت ارتباط با صنعت از اولویت‌هایست که برای همه رشته‌ها فعال شده و در حال تکمیل است.

سمیه لطفی معاون باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد بندرعباس نیز هدف از برگزاری این همایش را قدردانی از تلاش‌های استادان، دانشجویان برتر و نخبگان علمی این رشته عنوان کرد.