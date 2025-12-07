دفتر زبان فارسی حوزه هنری و دانشگاه بین‌المللی سوره همزمان با روز دانشجو، آیین اعطای سرو سیمین «پارسی جان» را برگزار می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آیین اعطای سرو سیمین «پارسی جان» به همت دفتر پاسداشت زبان فارسی حوزه هنری و با حضور علیرضا قزوه، میلاد عرفانپور و ناصر فیض امروز ساعت ۱۴:۳۰ برگزار خواهد شد.

قدمعلی سرامی استاد زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه، بلرام شکلا شاعر و کاردار فرهنگی سفارت هند در ایران و پیامرسان بله برگزیدگان این رویداد خواهند بود. این آیین ساعت ۱۴:۳۰ امروز در نگارخانه آیه دانشگاه بین‌المللی سوره واقع در خیابان آزادی، بین خیابان آذربایجان و خیابان خوش، نبش کوچه کامیاران برگزار خواهد شد.