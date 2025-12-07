معاون سیاسی وزیر کشور گفت: انتخابات امسال در تهران برای نخستین‌بار به‌صورت تناسبی برگزار می‌شود، مدلی که در آن احزاب و نامزد‌ها با کد‌های مجزا در برگه رأی حضور دارند و شهروندان می‌توانند به فهرست حزبی یا افراد منتخب خود رأی دهند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی زینی‌وند، معاون سیاسی وزیر کشور، در برنامه «به وقت گفت‌و‌گو»، رادیو گفت‌و‌گو با اشاره به روند آماده‌سازی انتخابات پیش‌ِرو گفت: مراحل برگزاری هفتمین دوره انتخابات شورا‌های شهر آغاز شده و مطابق برنامه زمان‌بندی، تمهیدات لازم در سراسر کشور در حال اجرا است.

وی با بیان اینکه انتخابات امسال برای نخستین‌بار دارای سه ویژگی مهم است، افزود: نخستین ویژگی، برگزاری انتخابات به‌صورت تناسبی در شهر تهران است. در انتخابات تناسبی، احزاب و جبهه‌های سیاسی دارای مجوز می‌توانند فهرست انتخاباتی خود را تا سقف ۲۱ نفر، یعنی تعداد اعضای شورای شهر تهران، ارائه کنند.

معاون سیاسی وزیر کشور افزود: در این شیوه، به هر حزب یا جبهه سیاسی یک کد اختصاصی داده می‌شود و به همین ترتیب، همه نامزد‌هایی که تأیید صلاحیت می‌شوند نیز دارای کد مجزا خواهند بود. به گفته او، شهروندان مختارند که یا با نوشتن کد حزب، به فهرست انتخاباتی آن رأی دهند یا اینکه نامزد‌های موردنظر خود را تا سقف ۲۱ نفر انتخاب کنند.

زینی‌وند افزود: وقتی به یک حزب یک کد اختصاص داده می‌شود، همان کد در برگه رأی درج شده و اگر شهروندان کد مثلاً ۴۰ را بنویسند، به معنای رأی به آن حزب است و برای هر یک از اعضای فهرست حزبی یک رأی اضافه خواهد شد.

وی ادامه داد: اگر شهروندان بخواهند فقط به ۱۵ نفر رأی دهند، کافی است کد همان ۱۵ نامزد را درج کنند تا رأی در سبد فردی آنها ثبت شود.

او تأکید کرد که در نهایت، کرسی‌ها بر اساس تناسب آرای کسب‌شده میان احزاب و افراد توزیع خواهد شد.