خشکی شدید هوا، کاهش بارندگی و فعالیت صنایع، امسال پاییز یزد را با موج تازه‌ای از آلودگی روبه‌رو کرده است و تعداد روز‌های ناسالم را به‌طور قابل‌توجهی افزایش داده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، معاون محیط‌زیست انسانی اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست یزد از افزایش روز‌های آلوده پاییزی در استان خبر داد و گفت: امسال تاکنون ۳۲ روز هوای ناسالم در یزد ثبت شده، در حالی که سال گذشته در همین بازه تنها ۴ روز در شاخص ناسالم قرار داشتیم.

میرزاده با اشاره به تشدید آلودگی در ماه‌های مهر و آبان توضیح داد: خشکی هوا، کاهش بارندگی، شرایط پایدار جوی و افزایش تردد و فعالیت‌های صنعتی باعث شده آلودگی در ساعات اولیه روز تا حوالی ظهر به اوج برسد و در سطح شهر ماندگار بماند.

وی افزود: برای نخستین بار، ۵ تیم پایش سیار در استان فعال شده‌اند و به‌صورت شبانه‌روزی مناطق صنعتی، مسیر‌های حمل‌ونقل و نقاط پرخطر را کنترل می‌کنند.

او گفت: در دو ماه اخیر ۲۵۵ مورد پایش انجام شده، ۷ واحد آلاینده مهر و موم و قسمت‌های آلاینده ۱۰ واحد نیز به‌طور موقت تعطیل شده‌اند.

میرزاده درباره محدودیت فعالیت واحد‌های کاشی و سرامیک بیان کرد و گفت: بر اساس مصوبه کارگروه، سنگ شکن واحد‌های کاشی و سرامیک تنها از ساعت ۸ شب تا ۸ صبح اجازه فعالیت دارند و بیش از ۹۰ درصد آنها این محدودیت را رعایت کرده‌اند. در صورت تخلف بلافاصله واحد متوقف می‌شود.

محدودیت برای واحد‌های شن و ماسه نیز ایجاد کرده‌ایم و تنها فعالیتشان از هشت و نیم صبح تا ۱۶ محدود است او همچنین یکی از عوامل تشدید آلودگی را سوزاندن زباله در گودال‌های شهرداری‌ها دانست و افزود: گشت‌های ما به‌صورت شبانه‌روزی این محل‌ها را پایش می‌کنند تا از بروز دود و انتشار آلاینده‌های خطرناک جلوگیری شود.

معاون محیط‌زیست انسانی یزد بیان کرد: تداوم خشکسالی، افزایش مصرف سوخت، فعالیت صنایع و حمل‌ونقل، ترکیبی ایجاد کرده که مدیریت آن نیازمند همکاری جدی دستگاه‌های مرتبط و نظارت مداوم است.