مدیرکل بهزیستی گیلان گفت : معلولان هرگز خود را محدود ندانستهاند و با همت والای خود در عرصههای ورزشی ، هنری ، علمی و اجتماعی خوش درخشیدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، مدیرکل بهزیستی گیلان در مراسم بزرگداشت روز جهانی معلولان در املش، با تبریک این هفته به افراد دارای معلولیت و خانوادههای آنان، گفت: معلولان هرگز خود را محدود ندانستهاند و با همت والای خود در عرصههای ورزشی، هنری، علمی و اجتماعی خوش درخشیدهاند.
رضاجعفری با اشاره به ضرورت حمایتهای تخصصی و مستمر، بر تقویت زیرساختهای توانبخشی و توسعه خدمات باکیفیت تأکید کرد و نقش خانوادهها و خیرین را در ارتقای کیفیت زندگی این عزیزان بسیار مهم دانست.
فرماندار شهرستان املش هم ضمن تبریک این هفته و قدردانی از تلاشگران حوزه توانبخشی و مددکاری، نقش و جایگاه افراد دارای معلولیت را بسیار ارزشمند دانست.
مهدی مظفری گفت: افراد دارای معلولیت سرمایههای اجتماعی هستند و وظیفه همه ماست که با ایجاد فرصتهای برابر، زمینه مشارکت فعال آنان را در تمامی عرصههای زندگی فراهم کنیم.
وی همچنین خواستار توجه ویژه ادارات و شهرداریها به مناسبسازی فضاهای شهری و دسترسی برابر افراد دارای معلولیت به خدمات عمومی شد.
حجتالاسلام والمسلمین علی رنجبرامام جمعه شهرستان املش نیز با گرامیداشت هفته معلولین، به نگاه اسلام در حمایت از افراد دارای معلولیت پرداخت و گفت: از دیدگاه اسلام، تفاوتی میان افراد سالم و معلول وجود ندارد و ارزش انسانها در تقوا و پرهیزگاری آنان است.
در پایان این مراسم، از ۳۰ نفر از افراد دارای معلولیت که در عرصههای علمی، فرهنگی، اجتماعی، قرآنی، ورزشی، هنری و کارآفرینی موفق شده بودند با اهدای لوح و هدایا تجلیل شد.