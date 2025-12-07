به گزارش خبرگزاری صدا و سیما طبق اعلام سازمان توسعه تجارت، با ارسال نامه‌ای از سوی سفارت جمهوری قزاقستان در تهران در تاریخ ٢٣مرداد ١٤٠٤ با موضوع تاسیس خانه تجارت قزاقستان در ایران، سازمان توسعه تجارت ایران موافقت اولیه با تأسیس خانه تجارت مذکور در تهران، توسط شرکت مجری مشروط به طی مراحل و قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، تحت نظارت این سازمان را اعلام کرد.

مدت اعتبار این موافقت یکسال و از تاریخ ١٤٠٤/٠٩/١٢ لغایت ١٤٠٥/٠٩/١٢ است.