رئیس قوه قضائیه گفت: مبارزه با فساد اگر بر پایه جوسازی باشد، هم بیاثر میشود و هم فعال اقتصادی سالم را متضرر میکند از این رو باید با رویکرد علمی و حرفهای پیش برویم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای روز یکشنبه در جریان سفر به زنجان و در دیدار با دانشجویان این استان با گرامیداشت یاد شهدای ۱۶ آذر و اشاره به واقعه سال ۱۳۳۲، دانشجویان شهید آن روز را نماد مبارزه با استکبار و بیعدالتی دانست و افزود: این شهدا در راه حق و عدالت جان خود را فدا کردند و امروز وظیفه ماست که راه آنان را ادامه دهیم.