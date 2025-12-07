به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور با صدور اطلاعیه‌ای به مرغداران اعلام کرد: ۱۳۷ هزار تن ذرت با نرخ مصوب و از طریق اتحادیه‌های استانی صرفا برای مرغداران گوشتی مستقل دارای گله فعال در حال عرضه است.

در این اطلاعیه مهلت ثبت درخواست خرید تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۱۸ آذر ماه وجمع بندی تخصیص سهمیه توسط اتحادیه‌ها روز چهارشنبه ۱۹ آذرماه خواهد بود و بعد از این تاریخ هیچ درخواستی پذیرفته نخواهد شد.

اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی کشور افزود: مهلت پرداخت وجه ذرت پس از جمع بندی درخواست‌ها از طریق این اتحادیه و اتحادیه‌های استانی به متقاضیان اعلام‌خواهد شد.