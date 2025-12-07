پخش زنده
معاون توسعه و کسبوکار شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس گفت: در دنیا ۸۹ نوع کاتالیست وجود دارد که ۸۵ نوع آن در کشور بومیسازی شده است. ارزش بازار جهانی کاتالیست ۴۷ میلیارد دلار و سهم ایران حدود ۲۸۵ میلیون دلار است
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمود امیننژاد در آیین افتتاحیه همایش پتروفن ۱۴۰۴ با تأکید بر اینکه در عصر جدید، نوآوری و فناوری باید راهبرد اصلی و محور تصمیمگیری صنایع باشد، اظهار کرد: در ایران بهدلیل تحریمهای ظالمانه، ارتباط با مراکز فناوری جهان محدود شده و همین مسئله ضرورت توجه به توسعه فناوری بومی را بیش از گذشته برجسته میکند.
به گفته وی، همایشهایی که امروز برگزار میشود دیگر حالت شعاری ندارد و به یک راهبرد تبدیل شدهاند و میتوانند بخشی از مشکلات حوزه فناوری را کاهش دهند و نقش ایران را در بازار رقابتی بینالمللی حفظ کنند.
معاون توسعه و کسبوکار شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با اشاره به قدمت ۶۰ ساله صنعت پتروشیمی ایران و سابقه واحدهایی مانند پتروشیمی بندر امام و رازی تصریح کرد: ادامه فعالیت واحدهای قدیمی بدون نوسازی و ارتقای فناوری، آنها را از چرخه رقابت جهانی و حتی سودآوری خارج میکند.
امیننژاد مصرف بالای انرژی در این واحدها را نمونهای از چالشهای موجود دانست و گفت: در صورت عدم پیادهسازی نیازهای فناورانه در بستر بومی، آینده مطلوبی برای هلدینگ خلیج فارس و صنعت پتروشیمی رقم نمیخورد.
وی با اشاره به پیشرفتهای قابلتوجه کشور در حوزه فناوری بهویژه کاتالیستها گفت: در دنیا ۸۹ نوع کاتالیست وجود دارد که ۸۵ نوع آن در کشور بومیسازی شده است. ارزش بازار جهانی کاتالیست ۴۷ میلیارد دلار و سهم ایران حدود ۲۸۵ میلیون دلار است و ایران میتواند از یک تأمینکننده داخلی به یک صادرکننده بینالمللی تبدیل شود.
معاون توسعه و کسبوکار شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با اشاره به تجربه پتروشیمی لرستان و صادرات کاتالیست تأکید کرد: این موفقیتها حاصل تعامل واقعی میان صنعت و مجموعههای فناور است، نه روابط یکطرفه.
امیننژاد با بیان اینکه در پتروفن امسال برای ارزیابی شرکتهای دانشبنیان از ظرفیت معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری استفاده شده تا ارزیابیها منطبق با استانداردهای روز دنیا انجام شود، افزود: امسال جایزه نوآوری فناورانه نیز تعریف شده تا اقدامهای ارزشمند در بهبود فرآیند، تولید محصول جدید یا روشهای جدید راهبری که اثربخشی آنها اثبات شده است، شناسایی، ثبت و در سایر شرکتها پیادهسازی شود.
وی ایجاد اکوسیستم نوآوری در هلدینگ خلیج فارس را اقدامی مهم در پیوند صنعت، دانشگاه و شرکتهای دانشبنیان دانست و تأکید کرد: این روند دیگر از حالت شعاری خارج شده و به تعامل واقعی میان مدیران، کارشناسان و فعالان فناوری تبدیل شده است. امیدواریم خروجی عملی این تعاملها در نمایشگاه کیش (پتروکِم) به قرارداد منتج شود.