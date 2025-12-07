به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ بمناسبت گرامیداشت ۱۶ اذر روز دانشجو مراسمی در دانشگاه صنعتی ارومیه برگزار شد

یکی از نمایندگان مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در این مراسم گفت: دانشگاه صنعتی مرکز رشد و کار آفرینی است، شناسایی، پرورش و حمایت از ایده‌های خلاق و کاربردی اولویت کاری دانشگا‌های صنعتی است.

ایزد خواه افزود: احترام به دانشجو و دانشگاه به معنای احترام به دانش است و اگر کشور ما در زمینه‌ی علم سرمایه گذاری و تلاش نکند، مسلماً بازهم سال‌های متمادی در پیشرفت همه جانبه و توسعه‌ی کشور تأخیر خواهد افتاد.