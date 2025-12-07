پخش زنده
رویداد ملی «سبا» با شعار «من سفیر انرژیام» با هدف ترویج فرهنگ مصرف بهینه برق و آشنایی شهروندان با راهکارهای کاهش هدررفت انرژی، در آذربایجانغربی برگزار شد.
در این رویداد، کیا مهر مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجانغربی با اشاره به اهمیت حیاتی انرژی برق در زندگی امروز، گفت: نیاز جامعه به برق یک نیاز اساسی و رو به رشد است و بخشی از تأمین این انرژی باید از طریق منابع تجدیدپذیر مانند انرژیهای آبی و خورشیدی انجام شود.
وی با اشاره به ناترازی انرژی در حوزه برق طی سال جاری و سال گذشته، اظهار کرد: یکی از مهمترین راههای عبور از چالش کمبود برق، مدیریت مصرف انرژی و کاهش هدررفت است و شهروندان میتوانند با استفاده بهاندازه و اصولی از برق، نقش مؤثری در پایداری شبکه ایفا کنند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همچنین افزود: شرکت توزیع نیروی برق آذربایجانغربی با بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار مشترک، هشتمین شرکت بزرگ برق کشور از نظر تعداد مشترکان به شمار میرود و این موضوع، اهمیت فرهنگسازی در حوزه مصرف بهینه را دوچندان میکند.
در پایان این رویداد، بر ضرورت مشارکت همگانی در اصلاح الگوی مصرف و حرکت بهسوی استفاده گستردهتر از انرژیهای پاک تأکید شد تا گامی مؤثر در مسیر توسعه پایدار و تأمین پایدار انرژی برداشته شود.