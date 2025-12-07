به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن پیام معاون رئیس قوه قضائیه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

فرارسیدن شانزدهم آذر، روز دانشجو؛ این روز بزرگداشت آگاهی، بصیرت و شجاعت که ریشه در تاریخ مبارزات ظلم‌ستیز ملت بزرگ ایران دارد را به محضر همه دانشجویان سرافراز و فرهیخته کشور تقدیم می‌دارم.

دانشجو، در منظومه فکری نظام مقدس جمهوری اسلامی، فراتر از یک محصل است؛ او جوان مومن، انقلابی و متخصص است که با درک عمیق از الزامات زمانه، رسالت سنگین تولید علم نافع و ایفای نقش محوری در گفتمان عدالت‌خواهی را بر عهده دارد. نباید اجازه داد که شعله نقادی سازنده، که از لوازم محیط پویای دانشگاه است، خاموش شود؛ چرا که نقد همراه با راهکار، موتور محرک تعالی ساختارهاست.

دانشگاه، کانونی برای تربیت مدیران نسل آینده و پرورش نخبگانی است که میراث‌دار ارزش‌های بنیادین نظام هستند. در قوه قضاییه، تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد، که مجهز به دانش حقوقی روز و مسلح به مبانی اخلاقی باشد، در رأس اولویت‌ها قرار دارد. از این رو، دانشجویان فرهیخته و نخبه، به‌عنوان نیرو‌های مستعد و آینده‌ساز دستگاه قضا، امید ما برای استقرار کامل عدالت هستند.

اینجانب، این روز پرافتخار را گرامی داشته و برای دانشجویان عزیز توفیق روزافزون در کسب کمالات علمی و معنوی و ایفای نقش مؤثر در ساختن ایرانی سرافراز تحت لوای عدالت علوی را از خداوند منّان خواستارم.

حمیدرضا موحدی

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه