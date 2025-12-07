به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالی‌زاده، استاندار خوزستان طی احکام جداگانه محمدرضا مهاوی را به عنوان سرپرست بخشداری بستان دشت‌آزادگان، هدایت ساکی را به عنوان سرپرست بخشداری الوار گرمسیری اندیمشک، ایوب لیموچی را به عنوان سرپرست بخشداری سوسن شهرستان ایذه، عارف مرعی را به عنوان سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی فرمانداری دشت آزادگان منصوب کرد.

وی همچنین جلیل داوری را به عنوان سرپرست بخشداری ابوالفارس رامهرمز، محسن طیبی را به عنوان سرپرست بخشداری مرکزی بهبهان، رضا کیانی قلعه‌سردی را به عنوان سرپرست بخشداری قارون دزپارت، رضا استکی را به عنوان سرپرست بخشداری مرکزی شادگان و احمد شیخ زایری را به عنوان سرپرست بخشدار مرکزی شوش منصوب کرد.