معاون حقوقی رئیس قوه قضاییه متعهد شد که تا پایان امسال، فرآیند صدور سند برای تمامی املاک کشور به اتمام برسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ معاون حقوقی رئیس قوه قضاییه در سفر به شهرستان خرمدره ابتدا در دیدار با خانواده شهید محمد غفاری، شهید جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، شهدا را مظهر عزت و اقتدار ایران اسلامی دانست.

حجت الاسلام و المسلمین مظفری همچنین در بازدید از اداره ثبت اسناد و املاک خرمدره گفت: تا پایان امسال برای تمامی املاک در کشور سند صادر می‌شود.

وی همچنین از ساماندهی نیرو‌های شاغل در شورای حل اختلاف در آینده نزدیک خبر داد.

بلاتکلیفی زمین‌های اصناف و بیمارستان نور ولایت، نبود زمین برای واگذاری به متقاضیان جوانی جمعیت و تامین نیروی متخصص برای اداره پزشکی قانونی از جمله موضوعاتی بود که در جلسه شورای اداری خرمدره مطرح شد.

معاون حقوق معاون حقوقی قوه قضاییه در این جلسه گفت: قوه قضائیه در کنار سایر قوا برای حل این مشکلات اهتمام جدی دارد و از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کند.