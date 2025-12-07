به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در این پیکار‌ها آزادکاران جوان قمی در ۱۰ وزن با یکدیگر رقابت کردند و در پایان باشگاه شهید زین الدین با مربیگری سیدحسین موسوی و کسب ۱۵۰ امتیاز عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.

آکادمی آزاد هم با هدایت حسین آزاد و ۱۴۸ امتیاز بر سکوی دومی ایستاد و باشگاه شهید ابراهیم هادی هم با مربیگری مهدی باقری موفق به کسب ۱۲۱ امتیاز شد و در جایگاه سومی قرار گرفت.

این رقابت‌ها با حضور ۲۰ تیم از شهر قم و شهر‌های تابعه استان در خانه کشتی برگزار شد.