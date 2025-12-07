به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج این مرحله که با پرش از سکوی ۱۳۴ متر (لارژهیل) و مجموع دو پرش برگزار شد، به این شرح اعلام شد:

۱- دومِن پِروِچ از اسلوونی ۲۸۶.۲ امتیاز (۱۳۶ متر + ۱۳۰ متر)

۲- فیلیپ رایموند از آلمان ۲۷۹.۴ امتیاز (۱۲۹ متر + ۱۳۰.۵ متر)

۳- ریویو کوبایاشی از ژاپن ۲۶۷.۲ امتیاز (۱۳۰.۵ متر + ۱۲۳ متر)

- در رده بندی جام جهانی اسکی پرش پس از ششمین مرحله از ۲۹ مرحله فصل، آنژه لانیشک از اسلوونی با ۴۰۶ امتیاز صدرنشین است و دومِن پِروِچ از اسلوونی با ۳۷۰ امتیاز دوم و ریویو کوبایاشی از ژاپن با ۳۲۶ امتیاز سوم هستند.