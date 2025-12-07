گشت‌های منظم و مستمر یگان حفاظت با هدف پایش زیستگاه‌های آبی و پیشگیری از بیماری آنفلوآنزای فوق‌حاد پرندگان در ارومیه اجرا می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ ر ییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ارومیه گفت: گشت‌های منظم و مستمر یگان حفاظت با هدف پایش زیستگاه‌های آبی و پیشگیری از بیماری آنفلوآنزای فوق‌حاد پرندگان در سطح شهرستان در حال اجراست.

مختار خانی افزود: این گشت‌ها به‌صورت پیوسته در زیستگاه‌های آبی شهرستان از جمله دریاچه و رودخانه مارمیشو، سد شهرچای و سایر مناطق حوزه استحفاظی انجام می‌شود.

وی تأکید کرد: شناسایی سریع کانون‌های احتمالی بیماری‌های حیات‌وحش نقش مهمی در کنترل، مهار و جلوگیری از گسترش آنها دارد. خانی بیان کرد: تاکنون هیچ موردی از ابتلای پرندگان یا طیور به بیماری آنفلوآنزای فوق‌حاد در زیستگاه‌های آبی شهرستان ارومیه مشاهده یا گزارش نشده است.

وی افزود: با توجه به روز‌های پایانی پاییز و آغاز مهاجرت پرندگان آبزی و کنارآبزی، پایش و رصد دقیق زیستگاه‌ها طبق برنامه منظم در دستور کار اداره قرار دارد و به‌طور مستمر انجام می‌شود.