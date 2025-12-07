

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آقای خسروپناه امروز در آیین گرامیداشت ۱۶ آذر روز دانشجو با تاکید بر جایگاه دانشگاه فرهنگیان افزود: در سال‌های گذشته تلاش‌هایی برای تضعیف این دانشگاه و جایگزینی دوره‌های کوتاه‌مدت به‌جای تربیت معلم حرفه‌ای انجام شد، اما شورای عالی انقلاب فرهنگی با تصویب مجموعه‌ای از مصوبات حمایتی، از جمله ایجاد مرکز جذب مستقل و بازنگری آیین‌نامه ارتقای اعضای هیئت علمی، مسیر تقویت این دانشگاه را در سه سال اخیر دنبال کرده است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اینکه عدالت آموزشی محور اصلی سند تحول است، اظهار کرد: نظریه مربوط به عدالت آموزشی با مشارکت استادان دانشگاه فرهنگیان تدوین شده و تحقق آن نیازمند نظریه‌ای روشن، اراده جدی و ایستادگی در برابر فشار‌ها است.

خسروپناه اجرای سند تحول بنیادین را از برنامه‌های اصلی آموزش‌وپرورش دولت چهاردهم دانست و گفت: گرچه برنامه اجرایی این سند پس از سال‌ها تدوین و ابلاغ شده، اما فاصله وضعیت موجود با نقطه مطلوب همچنان قابل توجه است.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر نقش حاکمیتی آموزش‌وپرورش تصریح کرد: خصوصی‌سازی در این حوزه معنا ندارد و آنچه اهمیت دارد مردمی‌سازی آموزش‌وپرورش از طریق افزایش مشارکت خانواده‌هاست.

وی هم‌چنین از تلاش‌های خیرین مدرسه‌ساز و اقدامات انجام‌شده برای حمایت از مناطق محروم قدردانی کرد.

خسروپناه با اشاره به افزایش سن جذب دانشجویان فرهنگیان گفت: کار شورای عالی انقلاب فرهنگی نباید باشد اما آموزش و پرورش شورا را وارد این بحث کردند و دلیل اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی را وارد این بحث کردند این است که دیوان عالی نمی‌تواند وارد مصوبات شورا شود اما چندین بار این مصوبه به صحن شورا آمد ، تصویب نشد.

وی با اشاره به دغدغه کمبود فضای خوابگاهی دانشگاه فرهنگیان گفت: ساخت خوابگاه در شأن دانشجومعلمان کار بسیار مهمی است که امیدواریم با تأمین بودجه دولتی و مردمی محقق شود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اهمیت فعالیت تشکل‌های دانشجویی تصریح کرد: به‌شرط رعایت اخلاق و منطق، هیچ محدودیتی در برگزاری فعالیت‌های سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و علمی وجود ندارد و باید امکانات فیزیکی و بودجه لازم در اختیار دانشجومعلمان قرار گیرد.

خسروپناه ضمن تأکید بر اتخاذ تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی بر اساس نظرات فرهیختگان و کارشناسان گفت: تمامی تصمیمات اتخاذشده مبتنی بر بررسی‌های کارشناسانه بوده و موضوعات مختلف در جلسات متعدد مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

در پایان مراسم، جمعی از دانشجومعلمان دغدغه‌های خود درباره معیشت، آینده شغلی و مسیر حرفه‌ای را مطرح کرده و خواستار توجه جدی مسئولان به مسائل رفاهی و استخدامی شدند.