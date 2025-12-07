به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مراسم گرامیداشت روز دانشجو امروز با حضور حجت الاسلام سیدمهدی قریشی نماینده ولی فقیه در استان و رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی در دانشگاه ارومیه برگزار شد.

در این مراسم که با استقبال کم نظیر دانشجویان همراه بود، تریبون آزاد نیز برگزار شده و مطالبات جامعه دانشجویی از جمله موضوعات صنفی و رفاهی، اینترنت، غذای دانشجویی، سرویس ایاب و ذهاب و ... توسط نمایندگانی از دانشجویان مطرح شد.