به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خلیج فارس، رئیس پارک علم و فناوری هرمزگان گفت: در این نمایشگاه ۵۰ غرفه از ۲۶ دستگاه اجرایی استان شرکت کردند.

علیرضا نصیری افزود:۸۰ شرکت دانش بنیان هم در این نمایشگاه آخرین دستاورد‌های روز دنیا را عرضه کردند.

وی گفت: هدف از برگزاری این نمایشگاه آشنایی دانش پژوهشان و دانشجویان و دانش آموزان با آخرین فناوری‌های روز دنیا است.

نمایشگاه دستاورد‌ها و فناوری‌های پژوهشگران هرمزگانی تا ۱۸ آذر از ساعت ۸ تا ۱۵ در سالن گفتگوی تمدن‌های بندرعباس برای بازدید علاقه‌مندان دایر است.