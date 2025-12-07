پخش زنده
امروز: -
با حضور صد نفر از مشاوران زنان دستگاههای های اجرایی، کارگاه توانمندسازی فن بیان در دانشگاه پیام نور اراک برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ به مناسبت ۱۶ آذر روز دانشجو یادواره شهدای دانشجوی آشتیان با حضور مسئولان، خانواده شهدا و دانشجویان برگزار شد.
------------
به همین مناسبت نشست پرسش و پاسخ دانشجویان و مسئولان دانشگاه تفرش با هدف طرح پرسشها، دغدغهها و دیدگاههای دانش جویان برگزار شد.
-----------
در شهرستان خنداب هم مسئولین با حضور در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خنداب و دیدار با دانشجویان این واحد پای سخنان آنها نشستند و این روز را گرامی داشتند.
-----------
پدر گرانقدر شهیدان والامقام احمد و محمد کمالی مقدم به فرزندان شهیدش پیوست.
پیکر آن مرحوم فردا از ساعت ۹:۳۰ از ناحیه مقاومت بسیج تفرش به سمت گلزار بهشت معصومه (س) برگزار خواهد شد.
-------------
------------
در جلسه خیرین امنیت ساز شهرستان آشتیان مقرر شد کارگروهی برای برنامهریزی و پیگیری اجرایی طرحهای امنیتی در این شهرستان تشکیل شود
-------------
