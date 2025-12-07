به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ به مناسبت ۱۶ آذر روز دانشجو یادواره شهدای دانشجوی آشتیان با حضور مسئولان، خانواده شهدا و دانشجویان برگزار شد.

به همین مناسبت نشست پرسش و پاسخ دانشجویان و مسئولان دانشگاه تفرش با هدف طرح پرسش‌ها، دغدغه‌ها و دیدگاه‌های دانش جویان برگزار شد.

در شهرستان خنداب هم مسئولین با حضور در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خنداب و دیدار با دانشجویان این واحد پای سخنان آنها نشستند و این روز را گرامی داشتند.

پدر گرانقدر شهیدان والامقام احمد و محمد کمالی مقدم به فرزندان شهیدش پیوست.

پیکر آن مرحوم فردا از ساعت ۹:۳۰ از ناحیه مقاومت بسیج تفرش به سمت گلزار بهشت معصومه (س) برگزار خواهد شد.

کارگاه توانمندسازی فن بیان با حضور صد نفر از مشاوران زنان دستگاه‌های های اجرایی در دانشگاه پیام نور اراک برگزار شد.

در جلسه خیرین امنیت ساز شهرستان آشتیان مقرر شد کارگروهی برای برنامه‌ریزی و پیگیری اجرایی طرح‌های امنیتی در این شهرستان تشکیل شود

