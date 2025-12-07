به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: دانشگاه زمانی انقلابی می‌ ماند که جنبش دانشجویی فعال باشد اگر این جنبش تضعیف شود، این مرکز علمی نمی‌ تواند نقش راهبردی خود را در جامعه ایفا کند.

آیت الله سید احمد علم الهدی امروز یکشنبه در مراسم روز دانشجو در دانشگاه فرهنگیان مشهد افزود: جنبش دانشجویی از ارکان اساسی هویت دانشگاه است، با همه مشکلاتی که دانشجویان در مسیر پیشرفت علمی دارند، باید بدانند عظمت و جایگاه ملی آنان وابسته به پویایی این جنبش است.

وی ادامه داد: تا زمانی که جنبش دانشجویی زنده است، دانشگاه در نظام دینی و انقلابی ما جایگاه رفیع خود را حفظ می‌کند.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی اظهار کرد: شانزده آذر روز دانشجو است اما در حقیقت روز ملی استکبارستیزی محسوب می‌ شود. این روز نشان می‌ دهد ملت ایران اعم از مسلمان و غیرمسلمان سلطه شیطانی آمریکا را که تا آن زمان ۲۵ سال ادامه داشت، هرگز نمی‌ پذیرد.

آیت الله علم الهدی گفت: مقام معظم رهبری در بیاناتی؛ علم و رشد علمی، عدالت‌ خواهی و آزادی و آزادی‌ خواهی را سه آرمان اصلی جنبش دانشجویی برشمردند.

وی افزود: دانشجو باید در مسیر حرکت خود همواره یک هدف اصلی را حفظ و رعایت کند و آن پایبندی به اصول و ارزش‌ هایی است که جهت‌ دهنده مسیر اوست. دومین اصل مهم، عدالت‌ خواهی است.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با بیان اینکه عدالت‌ خواهی جنگ با ثروت نیست، افزود: عدالت‌ خواهی مطالبه‌ گری از مسئولانی است که در بخش‌ های مختلف اجرایی، تقنینی و مدیریتی کشور مسئولیت دارند.

وی ادامه داد: اگر روزی جریان دانشجویی از مطالبه‌ گری دست بکشد، آن روز زمان مرگ ارزش دانشگاه، ارزش علم و سقوط نقش دانشجو در جامعه است. بنابراین جریان دانشجویی باید همواره به‌ عنوان یک قشر آگاه، مطالبه‌ گر و مسئول باقی بماند در این صورت کشور می‌ تواند مسیر رشد و پیشرفت را طی کند.

آیت الله علم الهدی گفت: در موضوع آزاداندیشی نیز مقام معظم رهبری تأکید کردند که آزاداندیشی مقدم بر آزادی‌ خواهی است. آزادی‌ خواهی در نظام اسلامی در کنار استقلال و جمهوریت معنا پیدا می‌ کند؛ کسی که آزادی‌ خواه نباشد، استقلال‌ طلب هم نیست و کسی که استقلال‌طلب باشد به طور طبیعی آزادی‌ خواه است.

وی گفت: رهبرانقلاب همچنین هشدار می‌ دهد که «سیاست‌ زدگی» و «سیاست‌ بازی» شأن دانشجو نیست. سیاست‌ بازی یعنی دویدن پشت سر صاحبان قدرت و غوغاسالاران سیاسی. دانشجو باید «سیاست‌ ورز» باشد، نه سیاست‌ زده؛ یعنی صاحب خط سیاسی روشن بوده و نه اینکه تابع موج‌ها و شعارهای دیگران باشد.

نماینده ولی‌ فقیه در خراسان رضوی اظهار کرد: ضد استکبار، ضد اشرافی‌ گری، ضد حاکمیت تجمل‌ گرایانه و ضد گرایش‌ های انحرافی همه از ویژگی‌ هایی است که رهبری برای جنبش دانشجویی برشمردند، اگر جنبش دانشجویی با چنین مختصاتی در دانشگاه فعال باشد، دانشجو و دانشگاه می‌ توانند زمام فکری جامعه را به دست بگیرد و استقلال کشور تضمین می‌ شود؛ هیچ قدرت استکباری یا شبکه نفوذی نمی‌ تواند به جامعه لطمه بزند.

۱۶ آذرماه ۱۳۳۲ دانشجویان نسبت به دیدار رسمی ریچارد نیکسون معاون رئیس‌ جمهور وقت ایالات متحده آمریکا و همچنین از سرگیری روابط ایران با بریتانیا پس از کودتای ۲۸ مرداد اعتراض کردند که در این رویداد سه دانشجو به نام‌ های مصطفی بزرگ‌ نیا، احمد قندچی و مهدی شریعت‌ رضوی به شهادت رسیدند. نام‌ گذاری روز دانشجو با هدف تبیین روحیه استکبار ستیزی دانشجویان صورت گرفته است.