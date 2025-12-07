پخش زنده
در پی امضای تفاهمنامه میان سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی و شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک، مجموعهای از طرحهای بزرگ ملی تا پایان سال کلید خواهد خورد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، با امضای تفاهمنامهای تازه میان سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی و شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک، مرحله جدیدی از همکاریهای فنی و مهندسی آغاز شد.
علی نوذرپور، معاون وزیر راه و شهرسازی، اعلام کرد: هدف این توافق توسعه همکاریهای تخصصی در حوزه مطالعات فنی، آزمایشگاهی، مشاورهای و آموزشی است.
وی تأکید کرد: سیاست سازمان بر بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای فنی شرکتهای زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی بنا شده است.
بر اساس این تفاهم، طرح هایی همچون بازسازی ساختمان شیشهای صدا و سیما، ساخت ساختمانهای جدید مدیریت بحران، استاندارد، فرهنگ و ارتباطات اسلامی و فراجا، با مشارکت مستقیم آزمایشگاه مکانیک خاک آغاز میشود.
انجام مطالعات ژئوتکنیکی و آزمایشهای تخصصی مصالح در این پروژهها به صورت مشترک انجام خواهد شد. همچنین مقرر شده دورههای آموزشی تخصصی برای کارشناسان سازمان مجری برگزار شود.
نظارت مستمر بر کیفیت مصالح و اجرای پروژهها نیز از محورهای همکاری است.
نوذرپور اعلام کرد: مستندسازی دورهای نتایج آزمایشها و انطباق آنها با استانداردهای ملی و بینالمللی در دستور کار قرار دارد.
به گفته وی، این همکاری ضمن افزایش کیفیت ساختوسازهای ملی، ظرفیت جدیدی را برای توسعه فعالیتهای شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک فراهم میکند.
او همچنین به اجرای دهها پروژه درمانی، فرهنگی و عمومی در سال نخست دولت چهاردهم اشاره کرد که با وجود محدودیتهای مالی به ثمر رسیده است.