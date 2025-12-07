پخش زنده
مدیر کل شیلات لرستان از اجرای طرح پرورش ماهیان خاویاری دو هزار تنی در پایین دست سیمره در رومشکان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛کیارش بیرانوندگفت:پاییندست سد سیمره در شهرستان رومشکان یکی از ظرفیتهای مهم کشور برای تولید ماهیان گرمابی،مولد و خاویاری است که توان تولید سالانه بیش از پنج هزار تن انواع ماهیان خاویاری دارد.
مدیرکل شیلات لرستان افزود:در این منطقه یک طرح پرورش ماهیان خاویاری با ظرفیت دو هزار تنی در حال اجراست که هماکنون بیش از ۲۰ درصد پیشرفت کاری دارد.