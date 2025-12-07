پخش زنده
مسئول فرهنگی دانشگاه علمیکاربردی کیش، گفت: دانشگاه با نقشآفرینی فرهنگی و تربیت نیروهای آگاه، عامل اصلی تحول و توسعه فرهنگی در جامعه است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سیده فاطمه مزیدی، با گرامیداشت روز دانشجو و یاد و خاطره شهدای دانشجو با اشاره به نقش دانشگاه در مسیر توسعه فرهنگی، گفت: دانشگاه مانند بسیاری از سازمانهای اجتماعی، کارکردهای خاص خود را دارد و مهمترین آن، کارکرد فرهنگی است.
او دانشگاهها را ارزشمندترین ذخایر انسانی جامعه برشمرد و افزود: دانشگاهها مراکز دانش و فناوری در جامعه و اعتبار زیادی دارند.
مسئول فرهنگی دانشگاه علمیکاربردی کیش، گفت: توسعه فرهنگی جوامع نتیجه حرکت دانشگاهها در مسیر فرهنگ بومی است و جامعه به نیروهای متخصص و پژوهشگر نیازمند است و دانشگاه باید توانایی ایجاد ارتباط خلاق و مؤثر با فرهنگ جامعه را نیز داشته باشد.
مزیدی نقش دانشجویان را در سالهای اخیر فعال و مطالبهگر برشمرد و افزود: دانشجویان مطالباتی همچون آزادیخواهی و استکبارستیزی و توسعه را با تکیه بر مسیر فرهنگی دنبال میکنند.
او افزود: دانشجویان به فرهنگ و تمدن غنی ایرانی واقف اند و بین فرهنگ ایرانی و غربی تفکیک قائل میشوند و فرهنگ بومی خود را در بسیاری از موارد کارآمد و حتی الگوی برخی جوامع میدانند.
مزیدی تصریح کرد: دانشگاه و نظام آموزش عالی تلاش کردند رسالت فرهنگی خود را انجام دهند و امیدواریم با همراهی سازمانهای اجرایی فرهنگ کشور، این مسیر با برنامهریزی بهتر دنبال شود.