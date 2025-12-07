به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه کرمان کمترین آمار پرونده‌های مطبوعاتی و سیاسی را دارد، گفت: در دو سال گذشته، از میان تنها سه فقره پرونده تشکیل شده در این حوزه، تنها یک مورد منجر به صدور رأی شده است.

حجت الاسلام ابراهیم حمیدی در آئین تجلیل از اعضای سابق و معارفه اعضای جدید هیئت منصفه دادگاه مطبوعات و جرایم سیاسی استان کرمان با تأکید بر آمار پایین پرونده‌های مطبوعاتی استان کرمان، افزود: امیدواریم این روند کم بودن پرونده های مطبوعاتی در استان در تمامی حوزه‌ها از جمله دادگاه های حقوقی، کیفری یک، کیفری دو، دادسراها و .... ادامه یابد، هرچند که روند کلی ورودی پرونده‌ها سالانه رو به افزایش است.

حجت الاسلام حمیدی ضمن اشاره به این مطلب که علمی بودن حکم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، تصریح کرد: قاضی در دادگاه مطبوعات بر اساس نظر ارشادی و عالمانه اعضای هیات منصفه اقدام به صدور رای خواهد کرد.

وی با اشاره به این مطلب که دادگاه مطبوعات و جرایم سیاسی که بخشی از دادگاه کیفری یک محسوب می‌شود، با حضور اکثریت اعضای هیئت منصفه رسمیت می‌یابد، تصریح کرد: اعضای این هیئت برای دوره دو ساله انتخاب می‌شوند و ترکیب آن‌ها باید نماینده اقشار مختلف جامعه شامل اساتید، دانشجویان، رسانه‌ها، روحانیون، اصناف و .... باشد.

رئیس دادگستری افزود: آمادگی اعضا برای ارائه نظر تخصصی مستلزم حفظ دانش و گذراندن دوره‌های آموزشی تخصصی است.

وی ضمن تقدیر از همراهی اعضای سابق هیات منصفه دادگاه مطبوعات استان، تداوم حضور انها در جلسات دادگاه را اقدامی در مسیر “زکات علم” توصیف کرد.

معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان کرمان و مسئولین دبیرخانه انتخاب اعضای هیات منصفه دادگاه مطبوعات و جرایم سیاسی استان نیز گفت: در دوسال گذشته به دلیل پاینبدی رسانه های استان به اخلاق حرفه ای و مقررات قانونی حداقل ورودی پرونده ها به دادگاه مطبوعات را داشته ایم.

حسین روحانی تصریح کرد: در دو سال گذشته سه فقره پرونده در دادگاه مطبوعات استان تشکیل شده که تنها یک پرونده منتهی به صدور رای شده است.

وی تصریح کرد: به منظور ایجاد زمینه حضور همه افراد متخصص و علاقه مند در هیات منصفه دادگاه مطبوعات و جرایم سیاسی استان، ضمن تقدیر از همراهی و تلاش اعضای سابق، تمامی اعضای این دوره از بین افراد جدید انتخاب شده اند.

روحانی، درباره نحوه انتخاب اعضای هیات منصفه دادگاه مطبوعات نیز گفت: براساس مکاتبه با نهادها و صنوف مختلف که با همکاری روابط عمومی دادگستری کل استان کرمان انجام شد، این افراد انتخاب شدند و پس از طرح در کارگروه ماده 36 و انجام بررسی‌های های لازم، به عنوان اعضای جدید هیات منصفه دادگاه مطبوعات و جرایم سیاسی استان انتخاب شدند.

؛ در این مراسم، ضمن تقدیر از خدمات اعضای سابق، احکام اعضای جدید که از طریق مکاتبات با نهادها و صنوف و پس از بررسی‌های لازم معرفی شده‌اند، به ایشان اعطا گردید.

در ادامه این آئین؛ آقایان حجت الاسلام مهدی حسنی به عنوان نماینده روحانیون، دکتر علیرضا منظری توکلی به عنوان نماینده اساتید دانشگاه، دکتر مرتضی هاشمیان به عنوان نماینده پزشکان، مهندس علیرضا گلستانی به عنوان نماینده مهندسان، سیدعلی میرافضلی به عنوان نماینده نویسندگان، محمدرضا نژاد حیدری به عنوان نماینده روزنامه نگاران، علی خواجویی راد به عنوان نماینده وکلای دادگستری، محمدرضا علیزاده به عنوان نماینده دبیران و آموزگاران، غلامرضا اشرفی به عنوان نماینده اصناف، محمد بصیریان راد به عنوان نماینده کارمندان، ذبیح الله اعظمی به عنوان نماینده کشاورزان، حسین اسحاقی به عنوان نماینده هنرمندان، مجتبی سلطانی نژاد به عنوان نماینده بسیجیان و خانم مهناز غضنفرپور به عنوان نماینده کارگران معرفی شدند و ضمن برگزاری آیین تحلیف، می روند تا طی دو سال آینده به عنوان هیات منصفه دادگاه مطبوعات و سیاسی استان کرمان فعالیت داشته باشند.