وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: قدرت نظامی، دفاعی و علمی جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس ۱۲ روزه باعث آسیب جدی به رژیم صهیونی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیر سرتیپ خلبان عزیز نصیرزاده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، همزمان با روز دانشجو در دانشگاه صنعتی مالکاشتر حضور یافت و در جمع استادان و دانشجویان این دانشگاه سخنرانی کرد.
وزیر دفاع در ابتدای سخنان خود با اشاره به پیوند تاریخی ۱۶ آذر با مبارزه ملت ایران علیه آمریکا گفت: روز دانشجو، در حقیقت روز مبارزه با استکبار جهانی است و امروز مصداق روشن آن، آمریکا است.
امیر سرتیپ نصیرزاده با مرور تحولات پس از جنگ جهانی دوم و روند شکلگیری قدرت ایالات متحده اظهار داشت: آمریکا با سوءاستفاده از شرایط جهانی و موقعیت جغرافیایی و نفوذ در نهادهای بینالمللی، ساختاری تمامیتخواه ایجاد کرد و بعدها با توسعه قدرت دریایی خود اعلام کرد که باید در همه اقیانوسها حضور داشته باشد. این رویکرد، ماهیت واقعی استکبار را نشان میدهد.
وزیر دفاع با اشاره به نمونههای معاصر دخالتهای آمریکا گفت: از کشورهای منطقه تا اوکراین هرجا آمریکا ورود کرده، نتیجه آن فشار، جنگ و فریب افکار عمومی بوده است و در منطقه هم رژیم صهیونیستی ابزار اجرای سیاستهای آمریکا است؛ پایگاهی که امریکا برای تحقق اهداف تمامیتخواهانه خود در منطقه ایجاد کرده است.
وزیر دفاع در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقتدار دفاعی جمهوری اسلامی ایران گفت: تنها کشوری که پاسخ دندانشکن به رژیم صهیونیستی داد، جمهوری اسلامی ایران بود. رژیمی که اگر بر جایی مسلط شود، نه عقبنشینی میکند و نه آتشبس میپذیرد؛ مگر زمانی که مجبور شود و البته قدرت نظامی، دفاعی و علمی جمهوری اسلامی ایران در جنگ ۱۲ روزه باعث آسیب جدی به این رژیم شد به نحوی که این رژیم تقاضای آتشبس کرد؛ و این نشاندهنده توان و اقتدار جمهوری اسلامی ایران است.
امیر سرتیپ نصیرزاده با اشاره به تمدن ریشه دار ایران که هرگز سلطه پذیری را نپذیرفته، افزود: آمریکا ذاتاً مستکبر است و جمهوری اسلامی ایران ذاتاً استقلالطلب. این دو ماهیت با یکدیگر در تعارض ذاتی قرار دارند. تسلیم شدن هیچگاه با هویت جمهوری اسلامی، با تاریخ ایران و با ملت ایران سازگار نبوده است.
در ادامه این برنامه، وزیر دفاع با اشاره به جایگاه و نقش اثرگذار قشر دانشجو در تحولات علمی و فکری جامعه، انتظارات از دانشجویان را در فضای امروز کشور تبیین کرد و گفت: انتظار اصلی از دانشجو این است که هویت دانشجویی خود را حفظ کند. هویت دانشجو یعنی جستوجوی علم، کشف دریچههای جدید علمی و حرکت در مسیر گشودن رمز و رازهای ناشناخته عالم؛ این جوهره ذاتی دانشجویی است.
وی با تأکید بر اینکه شکل کلاسها، روشهای تدریس و سرفصلهای آموزشی باید به سمت ایجاد فهم تازه و توسعه مرزهای دانش هدایت شود، افزود: اما این کافی نیست؛ انتظار دیگری نیز وجود دارد. امروز در جامعه ما دو تفکر عمده حاکم است؛ بهویژه با توسعه فناوریهای نوین، اینترنت و فضای مجازی. تفکر اول این است که غرب را کاملاً پیشرفته و بینقص میبیند؛ این یک هجوم شناختی و ذهنی است و دانشجو باید در برابر آن هوشیار باشد.
وزیر دفاع ادامه داد: تفکر دوم که نقطه مقابل این نگاه است، تفکر استقلالطلبی و اتکای به توان داخلی است. مسئولیت دانشگاه و دانشجو در مواجهه با این دو جریان بسیار مهم است، زیرا دانشجو نباید احساسی عمل کند یا تحت تأثیر جریانهای تحریفکننده قرار بگیرد. دانشگاه و جامعه علمی وظیفه دارند در زمینه اقناعسازی و روشنگری نقشآفرینی کنند.
وزیر دفاع در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به ضرورت مواجهه علمی و منطقی دانشجویان با شبهات گفت: امروز در فضایی قرار داریم که هر موضوعی باید بررسی و اقناع شود. دانشجو باید ببیند آیا واقعاً تصویر مطلقی که برخی ترسیم میکنند با واقعیت منطبق است یا نه.
وزیر دفاع نقش دانشجو را در این شرایط حیاتی دانست و خاطرنشان کرد:دانشجو نباید احساسی حرف بزند. دانشجو باید مطالعه کند، ابعاد مختلف مسائل را ببیند و سپس قضاوت کند. این بخشی از هویت دانشجویی است؛ دانشجو باید بتواند مانند یک مبلغ علمی در جامعه روشنگری کند و دیگران را نیز نسبت به واقعیتها آگاه سازد.
وی با هشدار نسبت به تلاش دشمن برای «هویتزدایی از دانشگاهها» گفت: دشمن بهدنبال آن است که هم هویت علمی دانشجو مخدوش شود و هم استحاله فکری صورت بگیرد تا نتواند تصمیم درست بگیرد. انتظار ما در روز دانشجو این است که هویت دانشجویی حفظ و تقویت شود و دانشجویان در تقویت گفتمانهای اصلی کشور فعال باشند. پیشرفتها را ببینند، موفقیتها را بشناسند، موقعیت جغرافیایی و توان واقعی کشور را درک کنند.