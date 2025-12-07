پخش زنده
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری هرمزگان از اجرای دورکاری برای بانوان شاغل دارای فرزند خردسال و دانشآموز در مقطع ابتدایی در دستگاههای اجرایی استان در بازه زمانی دوشنبه ۱۷ آذرماه تا جمعه ۲۱ آذرماه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، محمدرضا پاکروان با اشاره به افزایش موارد ابتلا به آنفلوانزا و عفونتهای حاد تنفسی در استان گفت: با مصوبه ستاد مدیریت بحران استان، دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان و موافقت استاندار هرمزگان، به منظور حمایت از نهاد خانواده و حفظ سلامت کارکنان، امکان دورکاری برای بانوان دارای فرزند خردسال و فرزند دانشآموز در مقاطع ابتدایی و خردسال در دستگاههای اجرایی استان فراهم شده است.
وی افزود: این شیوه نامه شامل بانوان شاغل دارای فرزند دانشآموز در مقاطع ابتدایی و خردسال در کلیه دستگاههای اجرایی استان، از جمله مؤسسات عمومی دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی، بانکها و شرکتهای بیمهای میشود و مدیران دستگاهها موظفاند در بازه زمانی یادشده، در صورت درخواست مشمولان، با دورکاری آنان موافقت کنند.
بیشتر بخوانید؛ مدارس ابتدایی پنج شهر هرمزگان غیر حضوری شد
پاکروان همچنین افزود: در این مدت، کارمندان دارای بیماریهای زمینهای، مشکلات ریوی و قلبی، مادران باردار و سایر افراد دارای شرایط ویژه نیز میتوانند با تأیید مسئولان مربوطه به صورت دورکاری فعالیت کنند.
معاون استاندار و دبیر شورای اداری استان گفت: سایر کارکنان دستگاههای اجرایی موظفاند ضمن رعایت کامل شیوه نامه بهداشتی، بهویژه استفاده از ماسک و تهویه مناسب محیط کار، در محل خدمت حاضر شده و از هرگونه اخلال در روند خدمترسانی به مردم جلوگیری کنند.