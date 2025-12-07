پخش زنده
با هدف قطع زنجیره انتقال ویروس آنفلوآنزا و با موافقت استاندار هرمزگان مهدکودکها و پیش دبستانیها در پنج شهر بندرعباس، میناب، بندرلنگه، حاجی آباد و قشم تا چهارشنبه ۱۹ آذرماه غیر حضوری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان گفت: فعالیت مدارس مقطع ابتدایی فقط در شهرهای بندرعباس، میناب، ب ندرلنگه، حاجی آباد و قشم از روز دوشنبه ۱۷آذرماه تا چهارشنبه ۱۹ آذرماه بصورت غیر حضوری خواهد بود و سایر بخشها و مناطق تابعه شهرستانهای بندرعباس، میناب، بندرلنگه و حاجی آباد فعالیت مدارس مقاطع ابتدایی بصورت حضوری است.
مهرداد حسن زاده افزود: فعالیت مدارس مقاطع متوسطه اول و دوم در کل استان از فردا دوشنبه ۱۷ آذرماه تا پایان هفته بصورت حضوری و با رعایت پروتکلهای بهداشتی خواهد بود.
وی گفت: فعالیتهای ورزشی در اماکن روباز بلامانع و در اماکن مسقف با نظارت اداره کل ورزش و جوانان و با رعایت پروتکلهای بهداشتی ادامه دارد.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان افزود: طبق مصوبات قبلی فعالیت آموزشی دانشگاهها تا پایان هفته بنا به تشخیص روسای محترم دانشگاهها است.
حسن زاده گفت: برگزاری کلاسهای مراکز آموزشی و کانونهای زبان با رعایت پروتکلهای بهداشتی و نظارت اداره کل آموزش و پرورش و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از دوشنبه ۱۷ آذرماه تا پایان هفته بصورت حضوری خواهد بود.