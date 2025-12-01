پخش زنده
به علت شیوع بیماری آنفولانزا مدارس و دانشگاههای هرمزگان تا پنج شنبه ۱۳ آذر غیر حضوری شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان در شانزدهمین نشست فوق العاده پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی پاسخ به بحران گفت: این تصمیم با دستور استاندار هرمزگان و ارائه گزارش از افزایش مبتلایان به ویروس آنفولانزا در استان از سوی کارشناس دانشگاه علوم پزشکی گرفته شد.
مهرداد حسن زاده افزود: همهی مقاطع تحصیلی، مدارس تا چهارشنبه ۱۲ آذر و دانشگاهها نیز تا پنج شنبه ۱۳ غیر حضوری است.
وی گفت: واحدهای اداری و ستادی دانشگاههای طبق روال عادی باز است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان افزود: دستگاههای اداری، اجرایی بانکهای عامل و موسسات مالی تعطیل نیستند و بصورت عادی به کار خود ادامه میدهند.
حسن زاده بر رعایت شیوه نامه بهداشتی برای عموم شهروندان و گردشگران به هرمزگان تاکید کرد.
وی گفت: اماکن ورزشی سرپوشیده هم در این مدت تعطیل است.