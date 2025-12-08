پخش زنده
امروز: -
یک زن شصت ساله و کودک چهار ساله در آتش سوزی عمدی در ایرلند شمالی به قتل رسیدند و یک زن پنجاه ساله نیز با سوختگی شدید به بیمارستان منتقل شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ پلیس منطقه ایرلند شمالی که به همراه انگلیس، اسکاتلند و ولز انگلستان یا بریتانیا را تشکیل میدهد اعلام کرد این آتش سوزی در خانهای در شهر اوفالی روی داده که اقدامی «بیملاحظه» و «بیرحمانه» به یک خانواده بوده است.
فرگوس مکدانل، عضو شورای محلی ایرلند نیز این آتش سوزی را «دلخراش و ویرانگر» دانست و گفت کل جامعه «کاملاً پریشان» شده است.
پلیس از مردم خواست هرگونه اطلاعاتی درباره عامل یا عاملان این آتش سوزی دارند به مراکز پلیس اطلاع دهند.
هنوز خبری درباره دستگیری فرد یا افرادی در این باره منتشر و انگیزه این آتش سوزی عمده نیز بیان نشده است.
پیشتر یک انگلیسی نژادپرست خانه همسایه خود را که یک مادر جوان سیاه پوست و مسلمان و دو فرزند خردسالش در آن زندگی میکردند در غیاب همسر خانواده با ریختن بنزین از دریچه پست، به آتش کشید و هر سه نفر به طور دلخراش زنده در آتش سوختند.
بر اساس گزارشهای رسمی منتشر شده در انگلیس در سال منتهی به ماه مارس امسال بیش از ۱۳۷ هزار جرایم ناشی از نفرت فقط در ادارات پلیس انگلیس و ولز ثبت شده است.
دادههای آماری همچنین نشان میدهد جرایم ناشی از نفرت دینی و نژادی در این کشور در یک سال حدود ۹ درصد افزایش یافته است.
فعالان مدنی در انگلیس میگویند: این آمار تنها نوک کوه یخ جرایم ناشی از نفرت را در این کشور نشان میدهد، زیرا بسیاری از جرایم و رفتارهای نفرت افکنانه به علت شکایت نکردن افراد هیچ کجا ثبت نمیشود.
به گفته آنان، بی توجهی پلیس و نهادهای مسئول درباره شکایات و گزارشهای ناشی از نفرت دینی و نژادی، موجب کاهش شدید انگیزه شکایت و پیگیری این اقدامات مجرمانه شده است و یکی از دلایل افزایش جرایم ناشی از نفرت همین رفتارهای غیر مسئولانه است.