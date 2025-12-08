پخش زنده
محققان دانشگاه تهران و دانشگاه فردوسی مشهد موفق شدند برای نخستینبار در ایران و خاورمیانه و دومین بار در جهان، مکمل آشامیدنی ویژهای برای تقویت سیستم ایمنی مخاطی طیور تولید کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابطعمومی دانشگاه تهران، این مکمل نوآورانه که با بهرهگیری از فناوریهای نوین زیستی و نانوتکنولوژی و استفاده از ماده مؤثره سایتوکین و با نظارت علمی دکتر جمشید رزمیار، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و دکتر محمدهادی سخاوتی از دانشگاه فردوسی مشهد تولید شده است، گامی ارزشمند برای ارتقای سلامت و بهرهوری صنعت طیور کشور به شمار میرود.
به گفته پژوهشگران، استفاده از این ترکیب موجب کاهش التهاب مزمن دستگاه گوارش، بهبود سلامت مخاطی روده، افزایش ضریب تبدیل غذایی و در نهایت افزایش وزنگیری جوجهها در طول دوره پرورش میشود.
دکتر جمشید رزمیار، عضو هیأت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران و یکی از پژوهشگران تیم تحقیقاتی برای تولید این محصول، گفت: «این محصول، یک مکمل آشامیدنی طراحیشده برای تقویت سیستم ایمنی و سلامت دستگاه گوارش طیور است که حاوی سیتوکاینهای تخصصی است که با فعالسازی ایمنی مخاطی روده، مانع از نفوذ پاتوژنها شده و از بروز بیماریهای گوارشی مانند کوکسیدیوز و سالمونلا پیشگیری میکند.»
وی افزود: «استفاده از سایتوگارد منجر به کاهش التهاب روده، تقویت سد مخاطی و تعادل فلور میکروبی میشود. بهبود در ساختار روده از جمله افزایش طول پرزهای رودهای (ویلیها) و ضخامت عضله جذب مواد مغذی را افزایش داده و موجب کاهش ضریب تبدیل خوراک (FCR) و افزایش وزن روزانه میشود. همچنین، این محصول در کاهش تلفات و افزایش مقاومت کلی گله مؤثر است.»
رزمیار درباره مزایای اقتصادی این محصول در صنعت طیور کشور گفت: «سایتوگارد بهراحتی در آب حل شده و تا ۲۴ ساعت پایداری خود را حفظ میکند و گزینهای عملی و اقتصادی برای ارتقای سلامت و بهرهوری در صنعت پرورش طیور است.»
وی با بیان اینکه محصول تولید شده، هم دارای اثر پیشگیریکننده و هم دارای خاصیت درمانی است، اظهار داشت: «سایتوگارد با کاهش معنادار بیان سیتوکاینهای التهابی مانند TNF-α و IL-۱β، به کنترل التهاب مزمن روده کمک میکند و عملکرد این محصول در شرایط آزمایشگاهی و میدانی عملکرد به اثبات رسانده است.»
به گفته محققان، این مکمل موجب افزایش بیان ژنهای کلیدی سلامت روده همچون MUC۲ (موسین) و Occludin میشود که به تقویت سد دفاعی روده و جلوگیری از نشت پاتوژنها به جریان خون منجر میشود. همچنین، سایتوگارد باعث افزایش بیان ژنهای مرتبط با ایمنی هومورال مانند IgA و IgG میشود و پاسخ ایمنی کلی پرنده را ارتقا میبخشد.
تأثیر مستقیم سایتوگارد بر بهبود مورفولوژی روده، از دیگر مزایای استفاده از این مکمل در طیور است که در نهایت به کاهش متوسط ۱٪ در تلفات گله و بهبود شاخصهای اقتصادی پرورش منجر میشود.
این محصول که بهعنوان یکی از دستاوردهای جدید حوزه زیستفناوری شناخته میشود، در حال حاضر در مرحله تجاریسازی و اخذ مجوزهای قانونی مربوطه قرار دارد و به زودی وارد بازار مصرف صنعت طیور کشور میشود.
گفتنی است ؛ تاکنون چندین مقاله علمی و پایاننامه درباره این موضوع، تهیه و در نشریات معتبر علمی منتشر شده است.