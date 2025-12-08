به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، هاشم امامی، در تشریح جزئیات این سازش گفت: پرونده با موضوع مطالبه وجه یک فقره چک بانکی به مبلغ ۴۰۰ میلیارد تومان به شعبه دوم شوراى حل اختلاف شهرستان شهریار ارجاع و این شعبه در وقت مقرر با حضور خواهان و خوانده تشکیل جلسه داد.

با تلاش همکاران و بهره‌گیری از ظرفیت‌های میانجی‌گری و گفت‌و‌گو، این پرونده که از حساسیت و اهمیت قابل توجهی برخوردار بود، در فضای آرام و با تعامل مثبت طرفین به نتیجه رسید و اختلاف موجود از طریق صلح و سازش خاتمه یافت.

وی افزود: حل‌وفصل مسالمت‌آمیز دعاوی حقوقی، جلوگیری از گسترش تنش‌ها، و کاهش اطاله دادرسی از اولویت‌های اصلی این مجتمع است و این‌گونه سازش‌ها نشان‌دهنده کارآمدی رویکرد صلح‌محور در شورای حل اختلاف است.

سرپرست مجتمع شورای حل اختلاف شهید مرتضی ابراهیمی شهرستان شهریار تأکید کرد: تلاش خواهیم کرد با تقویت ظرفیت‌های مشاوره‌ای و افزایش جلسات میانجی‌گری، روند سازش در پرونده‌های حقوقی و سایر دعاوی همچنان رو به رشد باشد.