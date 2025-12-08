پخش زنده
سرپرست مجتمع شورای حل اختلاف شهید مرتضی ابراهیمی شهرستان شهریار، از سازش موفق در پرونده مطالبه وجه یک فقره چک بانکی به میزان ۴۰۰ میلیارد تومان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، هاشم امامی، در تشریح جزئیات این سازش گفت: پرونده با موضوع مطالبه وجه یک فقره چک بانکی به مبلغ ۴۰۰ میلیارد تومان به شعبه دوم شوراى حل اختلاف شهرستان شهریار ارجاع و این شعبه در وقت مقرر با حضور خواهان و خوانده تشکیل جلسه داد.
با تلاش همکاران و بهرهگیری از ظرفیتهای میانجیگری و گفتوگو، این پرونده که از حساسیت و اهمیت قابل توجهی برخوردار بود، در فضای آرام و با تعامل مثبت طرفین به نتیجه رسید و اختلاف موجود از طریق صلح و سازش خاتمه یافت.
وی افزود: حلوفصل مسالمتآمیز دعاوی حقوقی، جلوگیری از گسترش تنشها، و کاهش اطاله دادرسی از اولویتهای اصلی این مجتمع است و اینگونه سازشها نشاندهنده کارآمدی رویکرد صلحمحور در شورای حل اختلاف است.
سرپرست مجتمع شورای حل اختلاف شهید مرتضی ابراهیمی شهرستان شهریار تأکید کرد: تلاش خواهیم کرد با تقویت ظرفیتهای مشاورهای و افزایش جلسات میانجیگری، روند سازش در پروندههای حقوقی و سایر دعاوی همچنان رو به رشد باشد.