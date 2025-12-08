نمایشگاه اسوه پایگاههای بسیج استان کرمان
نمایشگاه اسوه با هدف ارائه دستاوردها و فعالیتهای یکسال اخیر بسیج، در حسینیه ثارالله کرمان برپاست.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، این نمایشگاه با ۵۰ غرفه از نقاط مختلف استان برپا شده و بخشهای متنوعی از عملکرد بسیج در حوزههای خدمترسانی به مردم، دفاعی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی، ورزشی، علمی و فضای مجازی را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار داده است.
علاقهمندان میتوانند تا ساعت ۲۰ امشب در حسینیه ثارالله کرمان از این نمایشگاه بازدید کنند.
