به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، این نمایشگاه با ۵۰ غرفه از نقاط مختلف استان برپا شده و بخش‌های متنوعی از عملکرد بسیج در حوزه‌های خدمت‌رسانی به مردم، دفاعی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی، ورزشی، علمی و فضای مجازی را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار داده است.

علاقه‌مندان می‌توانند تا ساعت ۲۰ امشب در حسینیه ثارالله کرمان از این نمایشگاه بازدید کنند.