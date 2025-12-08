نشست بی‌واسطه و چهره‌به‌چهره مسئولان ارشد قضایی استان قم با مردم در مسجد حضرت علی‌بن‌ابی‌طالب (علیه‌السلام) برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، میز خدمت مسئولین عالی‌رتبه قضایی استان، در قالب «یکشنبه‌های حقوقی در مساجد»، در مسجد حضرت علی‌بن‌ابی‌طالب (علیه‌السلام) واقع در محله بنیاد شهر قم برگزار شد.

این نشست بی‌واسطه و چهره‌به‌چهره با مردم با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی رئیس کل دادگستری و رئیس شورای قضایی استان، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن غریب دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، علی بسطامی رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب قم، اعضای شورای قضایی استان و سایر مدیران ارشد عدلیه قم تشکیل شد.

در این برنامه که با هدف تحقق اهداف سند تحول و تعالی قوه قضائیه و برنامه‌های ابلاغی از سوی ستاد دستگاه قضائی انجام شد، مراجعین، مشکلات و مسائل حقوقی، کیفری، خانواده را به‌طور مستقیم با مسئولین قضایی در میان گذاشتند.

مدیران حاضر نیز دستورات فوری برای رسیدگی و پیگیری سریع شکایات و درخواست‌های مطرح‌شده صادر کردند.