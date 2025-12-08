به مناسبت روز جهانی و هفته داوطلب از ۵۰ داوطلب فعال جمعیت هلال احمر در میناب قدردانی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان میناب گفت: این افراد در طول سال در فعالیت‌های عام المنفعه و بشردوستانه همکاری کرده‌اند.

احسان محسنی افزود: داوطلبان مینابی با حضور در پایگاه انتقال خون، ٣۵ واحد خون اهدا کردند.

وی گفت: همچنین به مناسبت هفته داوطلب ویزیت رایگان پزشکی نیز در یکی از روستا‌های کم برخوردار ارائه می‌شود.

