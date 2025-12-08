آذربایجانغربی رتبه نخست کشور در ساخت راههای روستایی را کسب کرد
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی، از کسب رتبه نخست کشوری این ادارهکل در شاخص ساخت راههای روستایی طی ششماهه نخست سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛ارسلان شکری مدیر کل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی، با اشاره به عملکرد این مجموعه در ۶ ماهه سال گذشته گفت: در سال گذشته ۱۲۰ کیلومتر راه روستایی با اعتباری بالغ بر ۵۴۰ میلیارد تومان در استان احداث شد.
شکری ادامه داد: این رقم در سال جاری با رشد قابل توجه به ۱۷۱ کیلومتر رسیده و برای اجرای این پروژهها ۹۴۰ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.
مدیر کل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی ادامه داد: تداوم روند افزایشی در توسعه راههای روستایی توسط اداره کل راهداری وحملونقل جادهای آذربایجانغربی نقش مهمی در بهبود دسترسی، افزایش ایمنی و ارتقای شاخصهای توسعه در مناطق روستایی آذربایجانغربی دارد.