به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، علی سجاد جلالی با اشاره به آخرین وضعیت زیست گوزن‌های زرد ایرانی در پارک ملی کرخه اظهار کرد: امسال چهار راس گوزن در این پارک متولد شده‌اند و تعداد گوزن‌های سایت تکثیر به ۱۹ راس افزایش یافته است.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای رهاسازی ۱۰ گوزن زرد ایرانی در سال آینده، افزود: منطقه جنگلی شمال پارک از وسعت بیشتری نسبت به جنوب برخوردار است و شرایط مناسبی دارد.

جلالی با بیان اینکه تهدید اصلی برای گوزن‌ها در حال حاضر حضور انسان، دام و احشام در منطقه است، گفت: البته این مشکل در مناطق شمالی، کمتر دیده می‌شود و به همین دلیل این نقطه برای رهاسازی گوزن‌ها انتخاب شده است.

وی با اشاره به آتش‌سوزی‌های سال گذشته در پارک کرخه، گفت: پارسال ۵۹ مورد آتش‌سوزی گزارش شد که حدود ۳۵۰ هکتار از جنگل‌ها و درختان را درگیر کرد، اما امسال با برنامه‌ریزی گسترده، هماهنگی با کشاورزان حاشیه جنگل و جوامع محلی و همچنین ایجاد یک کانال ۴۳ کیلومتری به عنوان حریم و محدود کردن دسترسی‌های غیرضروری به جنگل، آمار آتش‌سوزی به ۲۱ مورد با سطح آسیب حدود ۵۱ هکتار کاهش یافته است که کاهش چشمگیری محسوب می‌شود.

رئیس پارک ملی کرخه بیان کرد: این موفقیت حاصل اقدامات پیشگیرانه از سال گذشته، از جمله آموزش در مدارس و گفت‌و‌گو با بزرگان و ساکنان محلی است تا از آتش‌سوزی به ویژه در زمان برداشت محصول که به جنگل آسیب می‌رساند، جلوگیری شود.