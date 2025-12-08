دانشگاه حکیم سبزواری در هفته پژوهش و فناوری سال ۱۴۰۴، از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به عنوان دانشگاه برگزیده کشور در توسعه مرکز هدایت شغلی معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر روابط عمومی دانشگاه حکیم سبزواری گفت: بر اساس نامه رسمی وزارت علوم به امضای دکتر محمد سعید سیف، مدیرکل ارتباط با جامعه و صنعت، این موفقیت ملی به دکتر علی تسنیمی، رئیس دانشگاه حکیم سبزواری تبریک گفته شده و اعلام شده است که از دانشگاه در نشست مدیران ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه‌ ها و پژوهشگاه‌ های کشور به‌ صورت رسمی تجلیل خواهد شد.

حمیدرضا باغانی افزود: مرکز هدایت شغلی و کاریابی تخصصی دانشگاه زیر مجموعه دفتر ارتباط با جامعه و صنعت است.