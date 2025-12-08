خروج ۲۴ میوم از رحم بیمار ۳۸ ساله در خاتم
در یک عمل جراحی موفق، پزشکان توانستند ۲۴ میوم از رحم یک خانم ۳۸ ساله خارج کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد
و بنا بر اعلام روابطعمومی بیمارستان آیتالله خاتمی شهرستان خاتم، یک بیمار ۳۸ ساله که با رحم میوماتوز، دردهای شدید شکمی و خونریزیهای مکرر به بیمارستان مراجعه کرده بود، پس از بررسیهای بالینی و پاراکلینیکی تحت عمل جراحی قرار گرفت.
در این جراحی که دو ساعت و نیم به طول انجامید، تیم جراحی به سرپرستی خانم دکتر یوسفی موفق شد ۲۴ میوم از رحم بیمار خارج کند.
با تلاش تیم درمان، رحم بیمار حفظ و علائم بالینی او نیز بهطور کامل برطرف شد.
خانم دکتر یوسفی با اشاره به اهمیت این جراحی گفت: این اقدام نهتنها موجب بهبود وضعیت بیمار شد، بلکه سلامت باروری او را نیز برای آینده حفظ کرد.
میومها تودههای خوش خیم و غیرسرطانی هستند که تا حدی از بافت عضلانی رحم تشکیل شدهاند. این تودهها بهندرت در دهانه رحم ایجاد میشوند، و اغلب در قسمت پایینتر رحم، دیواره رحم و سطح آن ظاهر میشوند.