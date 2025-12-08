به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد و بنا بر اعلام روابط‌عمومی بیمارستان آیت‌الله خاتمی شهرستان خاتم، یک بیمار ۳۸ ساله که با رحم میوماتوز، درد‌های شدید شکمی و خونریزی‌های مکرر به بیمارستان مراجعه کرده بود، پس از بررسی‌های بالینی و پاراکلینیکی تحت عمل جراحی قرار گرفت.

در این جراحی که دو ساعت و نیم به طول انجامید، تیم جراحی به سرپرستی خانم دکتر یوسفی موفق شد ۲۴ میوم از رحم بیمار خارج کند.

با تلاش تیم درمان، رحم بیمار حفظ و علائم بالینی او نیز به‌طور کامل برطرف شد.

خانم دکتر یوسفی با اشاره به اهمیت این جراحی گفت: این اقدام نه‌تنها موجب بهبود وضعیت بیمار شد، بلکه سلامت باروری او را نیز برای آینده حفظ کرد.

میوم‌ها توده‌های خوش خیم و غیرسرطانی هستند که تا حدی از بافت عضلانی رحم تشکیل شده‌اند. این توده‌ها به‌ندرت در دهانه رحم ایجاد می‌شوند، و اغلب در قسمت پایین‌تر رحم، دیواره رحم و سطح آن ظاهر می‌شوند.