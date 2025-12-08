پخش زنده
امروز: -
الگوی تولد فرزند سوم، چهارم، پنجم و بیشتر در کشور ۵۰ افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛رئیس کمیسیون طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی گفت: با وجود آنکه تعداد مادران در سن باروری (۲۰ تا ۴۰) کاهش یافته، جلوی سقوط آزاد جمعیت گرفته شده است.
امیرحسین بانکی پور افزود:طبق آخرین آمارها، در کشور میانگین فاصله ازدواج و اولین فرزندآوری چهار سال و نیم و میانگین سن مادر هنگام تولد اولین فرزند هم بیش از ۲۷ و نیم سالگی است.
وی اضافه کرد: بیش از ۳۵ درصد از زوجها در کشور تک فرزند و مادران ۲۵ تا ۳۹ سال در افزایش میزان فرزندآوری در کشور اثرگذارهستند.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان هم برای سلامتی مادر و برای یک بارداری مناسب و موفق توصیه کرد: دختران در صورت امکان، ازدواجشان و پس از ازدواج هم، اقدام به بارداری را به تأخیر نیندازند.
صفورا روح الامین افزود: پیک سن باروری برای خانمها ۲۵ سالگی است و پس از ۳۵ سالگی احتمال بارداری به علت کاهش ذخیره تخمدان و کیفیت تخمکها رو به کاهش میرود، کاهش مییابد.
این متخصص زنان و زایمان اضافه کرد: دست کم فاصله بین دو فرزند سه سال کفایت میکند.