با مشارکت شرکت نفت و گاز اروندان، بهره برداری و شروع دو طرح توسعه شبکه فاضلاب در خرمشهر آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر عامل شرکت نفت و گاز اروندان گفت: در راستای مسئولیتهای اجتماعی و طرحهای محرومیت زدایی بهره برداری از طرح اصلاح شبکه آب کوی سرحانیه و کلنگزنی تکمیل شبکه فاضلاب مناطق دُربند شرقی، صد دستگاه و سرحانیه شهرستان خرمشهر آغاز شد.
حمید دریس افزود: این طرحها با اعتباری بالغ بر ۴ هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات عمرانی و مسئولیتهای اجتماعی شرکت ملی نفت ایران اجرایی شدهاند..