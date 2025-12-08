به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سعید پورعلی روز دوشنبه در شصت‌وسومین جلسه شورای اطلاع‌رسانی استان گفت: بر اساس پیمایش ملی مصرف کالاهای فرهنگی در لرستان، میانگین استفاده روزانه از اینترنت در این استان حدود ۴ ساعت و ۲ دقیقه است، رقمی که لرستان را در زمره پرمصرف‌ترین استان‌ها قرار داده و نشان می‌دهد کاربری غالب اینترنت در حوزه‌های فراغتی و اجتماعی متمرکز است.

وی افزود: بیشترین حضور کاربران در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌هاست،در حالی‌که استفاده‌های رسمی همچون امور اداری، مالی، خدمات دولت الکترونیک و آموزش‌های آنلاین سهم اندکی دارند.

معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان با اشاره به الگوی مصرف کاربران خاطرنشان کرد: ۱۸ درصد تنها یک نوع استفاده دارند، یعنی یا صرفاً در شبکه‌های اجتماعی فعال‌اند یا فقط در پیام‌رسان‌ها. در مقابل، ۲۷ درصد کاربران مصرف چندمنظوره دارند، هرچه سطح تحصیلات و جایگاه اجتماعی افراد بالاتر می‌رود، میزان و تنوع مصرف اینترنت نیز افزایش می‌یابد،اما اقشار کم‌درآمد و مناطق روستایی همچنان از نظر دسترسی و مهارت عقب‌تر هستند.

پورعلی یکی از آسیب‌های جدی استان را اتکای خبری به منابع غیررسمی دانست و افزود: سهم بالای مصرف خبر از کانال‌های غیررسمی تهدیدی جدی برای اعتماد نهادی است.

وی تهدیدهای اصلی فضای مجازی در استان را انباشت شایعات و اخبار جعلی، حجم بالای محتوای بی‌ثبات، ضعف تولید محتوای عمومی در استان، ضعف تجربه کاربری در خدمات دولت الکترونیک، آسیب‌های اجتماعی ناشی از مصرف افراطی اینترنت و تجزیه مخاطبان به دو گروه ماهر و صرفا مصرف کننده عنوان کرد.

معاون استاندار لرستان تأکید کرد: آسیب‌های اجتماعی ناشی از مصرف افراطی اینترنت شامل افت تحصیلی، اعتیاد رفتاری، اضطراب، مقایسه اجتماعی، خشونت کلامی و مسائل خانوادگی است، اگر شمار کاربران غیرماهر افزایش یابد، نقش بی‌ثبات‌کننده فضای مجازی پررنگ‌تر خواهد شد.

پورعلی با اشاره به ضرورت ارتقای سواد رسانه‌ای در کشور، به‌ویژه در لرستان، گفت: تهیه گزارش‌های ماهانه از وضعیت فضای مجازی، تشکیل گروه‌های کاری برای تولید محتوای بومی و ایجاد اتاق وضعیت فضای مجازی از جمله اقدامات ضروری است،آموزش عمومی سواد رسانه‌ای و تقویت مهارت‌های کاربران نیز می‌تواند راهگشا باشد.

وی همچنین بر لزوم دریافت مجوز قانونی برای کانال‌های خبری پرمخاطب، مراقبت از اسناد رسمی دستگاه‌های دولتی عدم انتشار در فضای مجازی، تقویت رسانه‌های رسمی و حمایت از پایگاه‌های خبری قانونمند تأکید کرد و افزود: شورای اطلاع‌رسانی باید مأموریت خود را تعریف کرده و گزارش‌های مدون ارائه دهد.

معاون استاندار لرستان با اشاره به برگزاری نخستین انتخابات تمام‌الکترونیک در استان گفت: این انتخابات با شعار «قانونمندی، شفافیت، سلامت و بی‌طرفی» برگزار خواهد شد.

پورعلی گفت: شخصاً در برکناری افرادی که این اصول را زیر پا بگذارند تردید نخواهم کرد و با تخلفات انتخاباتی به شدیدترین شکل برخورد خواهد شد.

وی افزود: نرخ مشارکت برای ما اهمیت ملی و بین‌المللی دارد. رسانه‌ها و روابط عمومی ادارات باید برای ترغیب جوانان، زنان و تحصیل‌کردگان به حضور در انتخابات تلاش کنند. مدیریت نگاه منفی نسبت به شوراها و تبدیل آن به فضای مشارکت وظیفه مشترک نخبگان و رسانه‌هاست.