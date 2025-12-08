به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، رئیس اداره محیط زیست قشم، علت احتمالی تلف شدن این لاک پشت‌ها را برخورد با قایق‌های گردشگری یا گیر افتادن در تور صیادان عنوان کرد.

شاهمراد جعفری افزود: دوست داران محیط زیست نیز یک قطعه لاک پشت پوزه عقابی که از ناحیه لاک، سر و باله دچاره آسیب شده بود برای درمان به اداره محیط زیست تحویل دادند.

بیشتر بخوانید: نجات پرنده شکاری در پارسیان

وی گفت: در این خصوص اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قشم اخطاریه زیست محیطی برای تعاونی‌های صیادی وگردشگری صادر کرد تا با رعایت احتیاط‌های لازم، از وقوع حوادث مشابه و آسیب به حیات‌وحش دریایی جلوگیری شود.